На АЗС в Шеки загорелся бензовоз

БАКУ/Trend/ - На автозаправке «Руслан» в городе Шеки во время перекачки бензина с цистерны бензовоза в 25 тонный топливный резервуар АЗС загорелся насос автомобиля.

Как сообщили Trend в МЧС, в результате происшествия сгорел насос бензовоза, а также пламенем было охвачено 10 квадратных метров участка, куда разлился бензин.

Остальные части автотранспорта, топливные резервуары заправки, а также близлежащие постройки были ограждены от пожара.

Пожар вскоре был потушен прибывшими на место происшествия пожарными бригадами.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

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