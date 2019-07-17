Госкомтаможня Азербайджана пресекла контрабандный ввоз партии сигарет и спиртных напитков (ФОТО)

17 июля 2019 16:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Государственного таможенного комитета пресекли контрабандный ввоз в Азербайджан 4000 штук сигарет марок "Pirveli" и "King", 19 литровых бутылок спиртных напитков "Nemiroff" и "Nemirovskaya", сообщает в среду Trend со ссылкой на Комитет.

Контрабанда была выявлена на пограничном пункте «Красный мост» на границе с Грузией, в ходе таможенного досмотра автомобилей ВАЗ 21013, ВАЗ 21063, управляемых гражданами Азербайджана, и автомобиля Mercedes Benz, управляемого гражданином Грузии, ехавших с грузинской стороны. По всем трем фактам проводится расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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