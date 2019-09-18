"Азеришыг": Состояние двух работников, пострадавших в ДТП, остается тяжелым

18 сентября 2019 14:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с аварией в Губинском районе автомобиля, принадлежащего ОАО «Азеришыг», проводится расследование.

Об этом в среду сказал Trend глава пресс-службы структуры Танрыверди Мустафаев.

По его словам, на месте происшествия находятся руководящие сотрудники регионального управления. «Общественность будет проинформирована об обстоятельствах несчастного случая», - сказал он.

Как сообщили в минздраве, автомобиль упал в овраг в селе Сохюб Губинского района.

Два сотрудника скончались на месте от полученных травм, еще двое в тяжелом состоянии были госпитализированы в Губинскую центральную районную больницу. Врачи медпункта в Гонагкенде оценили состояние раненых как критическое. Врачи "скорой помощи" сказали, что жизнь обоих пострадавших находится под угрозой.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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