Минэкологии составило протокол в отношении дорожного управления Баку за незаконную вырубку деревьев

БАКУ /Trend/ - Жалобу о вырубке деревьев по адресу город Баку, Насиминский район, улица Сафаралиева 23, поступившая в министерство экологии и природных ресурсов его сотрудники расследовали на месте.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства, во время осмотра территории было установлено, что спилено одно дерево, а его место покрыто асфальтом.

Выяснилось, что дерево спилено Управлением дорожного ремонта и строительства в ходе укладки асфальта. По факту был составлен протокол. Документы, собранные для наложения штрафа и принятия правовых мер в отношении Управления как юридического лица, будут направлены в Насиминский районный суд.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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