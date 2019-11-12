Минэкологии составило протокол в отношении дорожного управления Баку за незаконную вырубку деревьев

12 ноября 2019 19:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Жалобу о вырубке деревьев по адресу город Баку, Насиминский район, улица Сафаралиева 23, поступившая в министерство экологии и природных ресурсов его сотрудники расследовали на месте.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства, во время осмотра территории было установлено, что спилено одно дерево, а его место покрыто асфальтом.

Выяснилось, что дерево спилено Управлением дорожного ремонта и строительства в ходе укладки асфальта. По факту был составлен протокол. Документы, собранные для наложения штрафа и принятия правовых мер в отношении Управления как юридического лица, будут направлены в Насиминский районный суд.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завтра в Азербайджане будет до 22 градусов тепла
Общество 11 ноября 13:04
В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
Общество 9 ноября 17:10
В Азербайджане воздух прогреется до 22 градусов тепла
Общество 9 ноября 12:08
В выходные в Баку до 21 градуса тепла
Общество 8 ноября 20:00
Минэкологии Азербайджана обнародовало список городских объектов общепита, загрязняющих атмосферу
Общество 8 ноября 18:28
Для защиты скота от хищников можно использовать электрические ограды - минэкологии Азербайджана
Общество 8 ноября 17:54
Лента новостей
Биржевые индексы в США выросли на ожиданиях позитивных новостей о соглашении с КНР
Другие страны 21:15
Минторг США внес в черный список 22 юридических лица из 13 стран
США 21:12
Грузия будет поставлять в США замороженную продукцию
Бизнес 21:00
Министр: Туристическая сфера является одной из ключевых сфер сотрудничества между ОАЭ и Азербайджаном
Туризм 20:46
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
Политика 20:29
Азербайджан инвестировал в ОАЭ $350 млн
Бизнес 20:20
Банки должны скрупулезно анализировать потенциал предпринимателей — эксперт
Бизнес 20:16
Грандиозная акция от волонтеров диаспоры Азербайджана (ФОТО)
Политика 20:04
Замглавы ИВ: В Гедабейском районе будет высажено свыше 10 тыс. деревьев
Общество 19:59