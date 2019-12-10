В связи с пожаром на рынке стройматериалов полностью ограничено движение на автотрассе Баку-Сумгайыт

10 декабря 2019 10:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с пожаром на рынке стройматериалов вблизи т.н. "поста экологии" полностью ограничено движение на автотрассе Баку-Сумгайыт, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

В движении некоторых маршрутных автобусов в связи с этим возникли задержки.

Как сообщил ранее во вторник Trend, пожар произошел в здании оптового рынка строительных материалов "Eurohome" в Бинагадинском районе столицы.

Сильный пожар в одном из магазинов строительных материалов на рынке распространился на другие магазины.

На место происшествия привлечены силы Госслужбы противопожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

Работы по тушению пожара продолжаются.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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