МЧС: Из 5 гектаров общей территории рынка стройматериалов в Баку сгорели 2 га

10 декабря 2019 14:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате пожара, произошедшего на рынке стройматериалов "EuroHome” в Бинагадинском районе Баку, сгорели, по предварительным данным, примерно два гектара территории общей площадью пять гектаров, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана.

"Остальная территория рынка и прилегающие строения, в том числе жилые дома, защищены от огня", - говорится в сообщении.

Согласно информации, для тушения пожара на территорию были стянуты 29 единиц техники Госслужбы противопожарной охраны и 150 человек состава МЧС, 16 единиц техники и 200 человек состава Службы спасения особого риска, три вертолета авиаотряда и один самолет типа "BE-200ÇS", три единицы техники и 53 человека состава войск гражданской обороны.

"По предварительной версии, первоначально пожар начался в магазине по продаже кафеля и метлаха. Расследование причин пожара продолжается", - говорится в сообщении.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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