Минэкологии о причинах оползня в поселке Бадамдар

БАКУ /Trend/ - Исследуются причины оползня в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку.

Об этом в пятницу сказал Trend специалист Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Садиг Амирасланов. По его словам, специалисты, сотрудники соответствующих структур уже прибыли на место происшествия.

"В настоящее время определяется площадь оползневой зоны, и причины происшествия. Мониторинги на территории продолжаются", - сказал Садиг Амирасланов.

Напомним, что сегодня в утренние часы на склоне холма у Бадамдарского шоссе в Сабаильском районе произошел оползень.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)