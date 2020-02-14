Минэкологии о причинах оползня в поселке Бадамдар
БАКУ /Trend/ - Исследуются причины оползня в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку.
Об этом в пятницу сказал Trend специалист Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Садиг Амирасланов. По его словам, специалисты, сотрудники соответствующих структур уже прибыли на место происшествия.
"В настоящее время определяется площадь оползневой зоны, и причины происшествия. Мониторинги на территории продолжаются", - сказал Садиг Амирасланов.
Напомним, что сегодня в утренние часы на склоне холма у Бадамдарского шоссе в Сабаильском районе произошел оползень.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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