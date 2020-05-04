Еще одно землетрясение произошло в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Сегодня в 02:00 по местному времени на территории Самухского района, в 49 километрах к северу от станции Ганджа зарегистрировано землетрясение.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.
Магнитуда подземных толчков составила 3,1. Очаг залегал на глубине 13 километров. Землетрясение не ощущалось.
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