В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 4,3

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 00:03 по местному времени на территории Самыхского района, в 45 километрах к северу от станции Ганджа зарегистрировано землетрясение.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Магнитуда подземных толчков составила 4,3. Очаг залегал на глубине 10 километров. В эпицентре землетрясение ощущалось до трех баллов.