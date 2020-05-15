В Генпрокуратуре Азербайджана выполняются поручения и рекомендации главы государства

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане по приказу генерального прокурора Кямрана Алиева от должностей освобождены прокуроры ряда районов, сообщил в пятницу на запрос Trend глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов.

Согласно приказам от занимаемых должностей освобождены прокуроры трех районов Баку: Хатаинского - Юсиф Ильдырымзаде, Сабунчинского - Джейхун Ширинов, Насиминского - Салман Мамедли.

Сняты с должностей также прокуроры двух районов Азербайджана: Габалинского - Магсад Оруджев и Евлахского - Эльхан Панахов.

Другим приказом генпрокурора Азербайджана снят с должности также начальник отдела по материально-техническому снабжению Генеральной прокуратуры Нияз Мамишов.

В структуре сообщили, что эти лица освобождены от занимаемых должностей соответствующими приказами, подписанными генеральным прокурором Кямраном Алиевым в связи с достижением возрастного ценза на службе в прокуратуре в соответствии с законом "О прохождении службы в органах прокуратуры", их полномочия по службе в органах прокуратуры были упразднены.

Напомним, что принимая в формате видеоконференции генпрокурора Кямрана Алиева, Президент Ильхам Алиев дал свои рекомендации по проведению реформ в органах прокуратуры.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)