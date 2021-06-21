В Азербайджане произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В Шамахинском районе Азербайджана произошло землетрясение.
Как передает Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение произошло сегодня в 00:12 по местному времени в Шамахинском районе, в 25 км к западу от станции Гобустан.
Магнитуда землетрясения составила 3 балла, очаг залегал на глубине 5 километров. Подземные толчки не ощущались.
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