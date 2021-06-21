В Азербайджане произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В Шамахинском районе Азербайджана произошло землетрясение.

Как передает Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение произошло сегодня в 00:12 по местному времени в Шамахинском районе, в 25 км к западу от станции Гобустан.

Магнитуда землетрясения составила 3 ​​балла, очаг залегал на глубине 5 километров. Подземные толчки не ощущались.