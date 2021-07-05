БАКУ /Trend/ - МЧС Азербайджана сделало заявление в связи со взрывом на Каспии, сообщает Trend.

"В течение дня в МЧС не фиксировалось ни одного сигнала о происшествиях на нефтяной инфраструктуре или промышленных объектах на территории Азербайджана", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время специалисты МЧС изучают видеокадры взрыва на Каспии и ведут проверку.