В Гёйгёле перевернулся автомобиль с военнослужащими Внутренних войск Азербайджана, есть раненые
БАКУ /Trend/ - В Гёйгёльском районе Азербайджана перевернулся автомобиль марки «Урал», перевозивший военнослужащих Внутренних войск МВД. В результате пострадали 15 военнослужащих, сообщил в субботу Trend глава пресс-службы МВД Азербайджана полковник полиции Эхсан Захидов.
По его словам, инцидент произошел сегодня днем в селе Ашиглы Гёйгёльского района.
«Водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. Три человека были госпитализированы в средне-тяжелом состоянии. Ведется расследование», – подчеркнул Эхсан Захидов.
(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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