БАКУ /Trend/ - В Шуше обнаружены оружие и боеприпасы, сообщили в пятницу Trend в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

По ее данным, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Шушинского РОП, Службы государственной безопасности и Агентства Азербайджана по разминированию, на территории города Шуша были обнаружены и изъяты зенитно - артиллерийская установка, автомат, гранатомет, ПТРК "Фагот", 12 ручных гранат, 99 артиллерийских снарядов, 1 220 патронов разного калибра и другие боеприпасы.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)