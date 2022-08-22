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В лесном массиве в Шеки произошел пожар

Происшествия Материалы 22 августа 2022 14:26 (UTC +04:00)
В лесном массиве в Шеки произошел пожар

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В лесном массиве близ села Киш Шекинского района произошел пожар.

Как сообщила Trend в понедельник пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова, пожар произошел в горной местности со сложным рельефом, поэтому возникли трудности с привлечением техники для его тушения.

"В настоящее время в тушении пожара принимают участие до 100 сотрудников местных органов МЧС и представители Государственной противопожарной службы МЧС", - сказала она.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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