В лесном массиве в Шеки произошел пожар

БАКУ /Trend/ - В лесном массиве близ села Киш Шекинского района произошел пожар.

Как сообщила Trend в понедельник пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова, пожар произошел в горной местности со сложным рельефом, поэтому возникли трудности с привлечением техники для его тушения.

"В настоящее время в тушении пожара принимают участие до 100 сотрудников местных органов МЧС и представители Государственной противопожарной службы МЧС", - сказала она.

(Перевод: Нубар Кулузаде)