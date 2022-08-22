В лесном массиве в Шеки произошел пожар

БАКУ /Trend/ - В лесном массиве близ села Киш Шекинского района произошел пожар.
Как сообщила Trend в понедельник пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова, пожар произошел в горной местности со сложным рельефом, поэтому возникли трудности с привлечением техники для его тушения.
"В настоящее время в тушении пожара принимают участие до 100 сотрудников местных органов МЧС и представители Государственной противопожарной службы МЧС", - сказала она.
(Перевод: Нубар Кулузаде)