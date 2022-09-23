Начался пожар в Алтыагаджском национальном парке

БАКУ /Trend/ - Пожар, начавшийся на поле в селе Ангилан Хызинского района, впоследствии в результате сильного ветра перекинулся на территорию находящегося вблизи Алтыагаджского национального парка.

Об этом Trend сообщила пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова.

По ее словам, в настоящее время сотрудниками местных структур министерства, Государственной противопожарной службы МЧС и жителями села принимаются меры по тушению пожара.

(Перевод: Нубар Кулузаде)