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Начался пожар в Алтыагаджском национальном парке

Происшествия Материалы 23 сентября 2022 15:57 (UTC +04:00)
Начался пожар в Алтыагаджском национальном парке

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БАКУ /Trend/ - Пожар, начавшийся на поле в селе Ангилан Хызинского района, впоследствии в результате сильного ветра перекинулся на территорию находящегося вблизи Алтыагаджского национального парка.

Об этом Trend сообщила пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова.

По ее словам, в настоящее время сотрудниками местных структур министерства, Государственной противопожарной службы МЧС и жителями села принимаются меры по тушению пожара.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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