Задержаны 8 нарушителей азербайджано-грузинской госграницы

БАКУ /Trend/ - В 03:30 3 октября на служебном участке погранзаставы пограничного отряда "Шамкир" Государственной пограничной службы на территории села Садыглы Агстафинского района пограничным нарядом было выявлено нарушение государственной границы неизвестными лицами со стороны Грузии.

Как сообщили во вторник Trend в ГПС Азербайджана, пограничная застава была немедленно поднята по сигналу тревоги, территория была перекрыта. В результате предпринятых мер были задержаны восемь граждан Азербайджана, семь из которых несовершеннолетние.

В ходе расследования было установлено, что задержанные пытались незаконно пересечь государственную границу в направлении Азербайджана с целью попрошайничества.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

(Перевод: Фидан Мустафаева)