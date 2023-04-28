Во время свободного заезда команд "Формулы 1" в Баку произошло возгорание в болиде (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" сегодня произошло возгорание в болиде одной из команд "Формулы 1".

По информации Trend, загорелся болид, которым управлял французский пилот команды Alpine Пьер Гасли. Возгорание было немедленно потушено, болид снят с трека.

Отметим, что с сегодняшнего дня стартовал Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

В первый день соревнований, которые пройдут 28-30 апреля, проходят свободные заезды команд "Формулы 1" и "Формулы 2" и рейтинговый раунд.

29 апреля состоится второй свободный заезд команд "Формулы 1" и спринтерские гонки команд "Формулы 1" и "Формулы 2". Основные соревнования пройдут 30 апреля и определят победителей.