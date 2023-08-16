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Поиски человека, оставшегося под завалами обрушившегося дома в Гёйгёле, продолжаются - МЧС (ВИДЕО)

Происшествия Материалы 16 августа 2023 01:54 (UTC +04:00)
Поиски человека, оставшегося под завалами обрушившегося дома в Гёйгёле, продолжаются - МЧС (ВИДЕО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, на горячую линию МЧС Азербайджана "112" поступила информация о том, что обрушился частный дом в городе Гёйгёль, и один человек остался под завалами.

Как сообщили Trend в МЧС, в связи с полученной информацией к поисково-спасательным работам были незамедлительно привлечены сотрудники Гянджинского регионального центра МЧС и Спасательной службы особого риска, соответствующее оборудование и специально обученная служебная собака.

Спасатели продолжают поисково-спасательные работы с использованием специальной техники и оборудования.

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