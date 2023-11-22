Стала известна причина отмены рейса поезда Сумгайыт-Баку

БАКУ /Trend/ - Стало известно почему не вышел на линию скоростной поезд Сумгайыт-Пиршаги-Баку, который должен был отправиться из Сумгайыта в Баку в 07:05.

Как сообщили в среду Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии имело место внешнее вмешательство в работу линии связи и сигнализации.

"То есть, кто-то перерезал электрические провода с целью кражи. В результате, сегодня утром на линии Сумгайыт-Пиршаги-Баку на светофорах постоянно горел красный свет. Поэтому в графике движения поездов произошла временная задержка. Техническая неисправность, вызванная кражей, была устранена в короткие сроки. В настоящее время поезда на железных дорогах близ Баку движутся по существующему графику", - говорится в сообщении АЖД.

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