Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Происшествия

Стала известна причина отмены рейса поезда Сумгайыт-Баку

Происшествия Материалы 22 ноября 2023 12:04 (UTC +04:00)
Стала известна причина отмены рейса поезда Сумгайыт-Баку

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Стало известно почему не вышел на линию скоростной поезд Сумгайыт-Пиршаги-Баку, который должен был отправиться из Сумгайыта в Баку в 07:05.

Как сообщили в среду Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии имело место внешнее вмешательство в работу линии связи и сигнализации.

"То есть, кто-то перерезал электрические провода с целью кражи. В результате, сегодня утром на линии Сумгайыт-Пиршаги-Баку на светофорах постоянно горел красный свет. Поэтому в графике движения поездов произошла временная задержка. Техническая неисправность, вызванная кражей, была устранена в короткие сроки. В настоящее время поезда на железных дорогах близ Баку движутся по существующему графику", - говорится в сообщении АЖД.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости