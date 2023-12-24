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Сильные ветры в западном регионе Азербайджана вызвали ряд негативных последствий

Происшествия Материалы 24 декабря 2023 23:17 (UTC +04:00)
Сильные ветры в западном регионе Азербайджана вызвали ряд негативных последствий

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Сильные ветры в западном регионе Азербайджана вызвали ряд негативных последствий. В Баку, Газахе, Гяндже и других районах произошли инциденты из-за порывов ветра.

На улице Баку в Газахе сильный порыв ветра повлек за собой падение крупной сосны на автомобиль и трансформатор, что привело к временному отсутствию электроэнергии, передает Trend.

Гянджа также ощутила сильные ветры, приводящие к перебоям в электроснабжении в некоторых районах города. В районах Агстафа и Товуза был зафиксирован ущерб инфраструктуре, с перебоями в электропостачании. В Шамкирском районе ветер сорвал крыши нескольких домов. Компетентные органы приступили к устранению проблем, вызванных неблагоприятными погодными условиями. Следует отметить, что сильные ветры продолжают дуть в западном регионе.

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