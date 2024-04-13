В Гяндже произошел пожар, есть погибший

БАКУ /Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана распространило заявление в связи с пожаром в Гяндже, сообщает в субботу Trend.

Согласно информации, в городе Гянджа в одной из комнат на первом этаже двухэтажного дома общей площадью 190 квадратных метров сгорела бытовая техника на площади 50 квадратных метров.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.

В ходе осмотра места пожара было обнаружено обгоревшее тело.

Соответствующие органы проводят расследование по факту пожара.

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