Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Происшествия

В Гяндже произошел пожар, есть погибший

Происшествия Материалы 13 апреля 2024 13:09 (UTC +04:00)
В Гяндже произошел пожар, есть погибший

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана распространило заявление в связи с пожаром в Гяндже, сообщает в субботу Trend.

Согласно информации, в городе Гянджа в одной из комнат на первом этаже двухэтажного дома общей площадью 190 квадратных метров сгорела бытовая техника на площади 50 квадратных метров.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.

В ходе осмотра места пожара было обнаружено обгоревшее тело.

Соответствующие органы проводят расследование по факту пожара.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости