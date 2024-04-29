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Представители Аппарата омбудсмена Азербайджана посетили Главный клинический госпиталь (ФОТО)

Общество Материалы 29 апреля 2024 20:34 (UTC +04:00)
Представители Аппарата омбудсмена Азербайджана посетили Главный клинический госпиталь (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом совместных мероприятий на 2024 год, подписанным между министерством обороны Азербайджанской Республики и Аппаратом Уполномоченного по правам человека (омбудсмена), представители Аппарата посетили Главный клинический госпиталь министерства обороны.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

Представители Аппарата омбудсмена ознакомились с условиями, созданными в отделениях госпиталя, оснащенных современным медицинским оборудованием, поинтересовались состоянием здоровья военнослужащих, проходящих здесь лечение, в том числе организацией и обеспечением медицинского обслуживания.

Делегация была подробно проинформирована о повседневной работе медицинского персонала.
Сотрудники Аппарата высоко оценили уровень оказываемых медицинских услуг и организацию лечения.

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Представители Аппарата омбудсмена Азербайджана посетили Главный клинический госпиталь (ФОТО)
Представители Аппарата омбудсмена Азербайджана посетили Главный клинический госпиталь (ФОТО)
Представители Аппарата омбудсмена Азербайджана посетили Главный клинический госпиталь (ФОТО)
Представители Аппарата омбудсмена Азербайджана посетили Главный клинический госпиталь (ФОТО)
Представители Аппарата омбудсмена Азербайджана посетили Главный клинический госпиталь (ФОТО)
Представители Аппарата омбудсмена Азербайджана посетили Главный клинический госпиталь (ФОТО)
Представители Аппарата омбудсмена Азербайджана посетили Главный клинический госпиталь (ФОТО)
Представители Аппарата омбудсмена Азербайджана посетили Главный клинический госпиталь (ФОТО)
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