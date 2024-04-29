Группа Исламского банка развития и Турция запустили новую программу взаимодействия

ЭР-РИЯД /Trend/ - Турция и группа Исламского банка развития (ИБР) запустили новую Рамочную программу взаимодействия (CEF) под названием «Поддержка устойчивого и инклюзивного развития в Турции», сообщает в понедельник Trend.

Церемония состоялась в Эр-Рияде в кулуарах ежегодных совещаний группы ИБР с участием председателя группы ИБР Мухаммада Аль-Джассера и министра финансов и казначейства Турции Мехмета Шимшека.

CEF представляет собой трехлетний план (2024-2026 гг.), который полностью соответствует миссии и переработанной стратегии группы ИБР.

Целью CEF является поддержка правительства в достижении его целей в области развития. Объем финансирования в рамках CEF Группы ИБР (2024-2026 гг.) предварительно установлен в размере 6,3 миллиарда долларов США.

Отметим, что с 27 по 30 апреля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходят ежегодные совещания и золотой юбилей Группы Исламского банка развития (ИБР) под королевским патронажем Хранителя Двух Святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда.

Тема совещаний 2024 года - «Дорожа прошлым, намечая будущее: оригинальность, солидарность и процветание». Данные собрания знаменуют собой 50-летие деятельности Банка для содействия социально-экономическому развитию в странах-участницах.

В рамках мероприятия планируется провести "круглый стол" на тему COP29 с участием представителей правительства Азербайджана.

Ежегодные совещания Группы и золотой юбилей ИБР, который является ведущим многосторонним банком развития в рамках сотрудничества в формате Юг-Юг, привлекают международное и региональное внимание. Ежегодные встречи включают в себя серию параллельных мероприятий с участием высокопоставленных представителей правительства, международных и региональных организаций, частного сектора, научных кругов и гражданского общества.

В мероприятиях принимают участие министры экономики, планирования и финансов 57 стран-членов ИБР, а также представители международных и региональных финансовых институтов, исламских банков, компаний частного сектора, национальных и международных финансовых институтов развития, международных и региональных организаций, НПО, торгово-промышленных палат и деловых советов.