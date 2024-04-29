Объявлены составы команд на матч "Зира" - "Араз-Нахчыван"

БАКУ /Trend/ - Сегодня завершится XXXII тур Азербайджанской Премьер-лиги.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, один матч состоится в последний игровой день.

Единственная встреча пройдет в Баку. «Зира», которая борется за попадание в еврокубки, примет «Араз-Нахчыван». Гости, закрепившие за собой место в Премьер-лиге, постараются выйти из полосы неудач в формальной для себя встрече, а команда Рашада Садыхова будет бороться за возвращение на второе место.

Отметим, что матчи следующего тура пройдут 4-6 мая.

Азербайджанская Премьер-лига

XXXII тур

29 апреля (понедельник)

19:00. «Зира» - «Араз-Нахчыван»

Главный судья: Джавид Джалилов.

«Зира»: 97. Тиаго Силва, 10. Рахим Садыхов, 32. Кисмат Алиев (к), 20. Исмаил Ибрагимли, 16. Фуад Байрамов, 24. Сезар Меза Колли, 4. Руан Ренато, 44. Дмитриос Чантакиас, 23. Рафаэль Утциг, 15. Пьер Зебле, 19. Салифу Сума.

Резервные игроки: 41. Анар Назиров, 50. Салим Гашимов, 17. Араз Абдуллаев, 77. Меджал Исаев, 8. Илькин Мурадов, 21. Гаджиага Гаджилы, 11. Рустам Ахмедзаде, 66. Парвиз Азадов, 5. Стефан Ака, 9. Владислав Кулач, 28. Аббас Ибрагим, 6. Эльдар Гулиев.

Главный тренер: Рашад Садыхов.

«Араз-Нахчыван»: 12. Кристиан Аврам, 6. Вадим Абдуллаев (к), 39. Турал Байрамлы, 55. Замик Алиев, 2. Абдулла Рзаев, 9. Элвис Машике, 23. Нуно Родригес, 42. Кадири Мохаммед, 14 Мико Кузманович, 4. Игорь Рибейро, 27. Нуман Курдич.

Резервные игроки: 91. Семир Буквич, 1. Вусал Шабанов, 3. Туран Манафов, 7. Ниджат Сулейманов, 22. Эльчин Мустафаев, 17. Ильдар Алекперов, 88. Тугай Ализаде, 11. Рамин Насирли, 13. Мирали Ахмедов, 19. Аксель Нгандо, 29. Вандерсон Мело.

Главный тренер: Эльмар Бахшиев.

Стадион Спортивного комплекса "Зира".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!