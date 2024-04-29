Обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества между Фондом Гейдара Алиева и Китайским народным обществом дружбы с зарубежными странами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На встрече председателя Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами Китайской Народной Республики Янь Ваньмина с помощником Президента Азербайджанской Республики, исполнительным директором Фонда Гейдара Алиева Анаром Алакбаровым были обсуждены сотрудничество между двумя структурами, а также вклад этого сотрудничества в развитие межгосударственных и международных связей.

Как сообщает Trend, Анар Алакбаров напомнил о встречах президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой с руководством Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами Китайской Народной Республики в последние годы, отметил подписанный двумя структурами Меморандум о расширении дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Китаем, реализованные проекты.

Было отмечено, что Китайское народное общество дружбы с зарубежными странами является стратегическим партнером Фонда Гейдара Алиева, а также то, что в этом году Фонд Гейдара Алиева отмечает 20-летие, а Китайское народное общество дружбы с зарубежными странами – 70-летие, и это имеет символическое значение.

Говоря о визите в Азербайджан по приглашению Фонда Гейдара Алиева, Янь Ваньмин отметил, что Президент Азербайджана придает особое значение связям с Китаем, и предстоящие встречи и обсуждения станут дополнительным импульсом для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Китаем. На встрече было передано поздравительное письмо Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами в связи с 20-летием Фонда Гейдара Алиева, адресованное президенту Фонда Мехрибан Алиевой.

Также на встрече были рассмотрены направления расширения сотрудничества между Фондом Гейдара Алиева и Китайским народным обществом дружбы с зарубежными странами. Наряду со связями на государственном уровне, основанными на прочном фундаменте, была подчеркнута важность расширения связей между двумя народами, народной дипломатии. Янь Ваньмин отметил, что Фонд Гейдара Алиева сыграет большую роль в этом направлении. Были предложены организация Дней культуры в Азербайджане и Китае, проведение различных мероприятий в сфере культуры, организация взаимных визитов молодежи, а также представителей новых медиа, расширение сотрудничества между городами.

Одним из обсуждаемых вопросов было проведение Азербайджаном COP29 в этом году. Было отмечено, что Китайская Народная Республика, в том числе Китайское народное общество дружбы с зарубежными странами, готово оказать необходимую поддержку и сотрудничество в рамках COP29.

Делегация Фонда Гейдара Алиева была приглашена в Китай для участия в мероприятиях, посвященных 70-летию Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами.

После встречи гости ознакомились с экспозициями, представленными в Центре Гейдара Алиева - коллекцией "Азербайджанский ковер – танец петель", выставками "Мини-Азербайджан", "Музыкальные инструменты: единство и разнообразие", "Классические автомобили".