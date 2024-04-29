Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Названы направления деятельности Дирекции строящихся объектов при Госагентстве водных ресурсов Азербайджана

Общество Материалы 29 апреля 2024 19:59 (UTC +04:00)
Названы направления деятельности Дирекции строящихся объектов при Госагентстве водных ресурсов Азербайджана

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Обнародованы направления деятельности Дирекции строящихся объектов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.

Как сообщает Trend, это отражено в уставе структуры, утвержденном Кабинетом министров Азербайджана.

Согласно документу, эти направления деятельности следующие:

- обеспечение выполнения строительных работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией;

- обеспечение эффективности управления средствами, выделяемыми из государственного бюджета и других источников по капитальным вложениям;

- организация закупок, связанных со строительством, реконструкцией и восстановлением объектов водного хозяйства и мелиорации, систем водоснабжения и канализации и других связанных с ними объектов;

- осуществление деятельности в иных направлениях, определенных Уставом.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости