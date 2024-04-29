Названы направления деятельности Дирекции строящихся объектов при Госагентстве водных ресурсов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародованы направления деятельности Дирекции строящихся объектов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.
Как сообщает Trend, это отражено в уставе структуры, утвержденном Кабинетом министров Азербайджана.
Согласно документу, эти направления деятельности следующие:
- обеспечение выполнения строительных работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией;
- обеспечение эффективности управления средствами, выделяемыми из государственного бюджета и других источников по капитальным вложениям;
- организация закупок, связанных со строительством, реконструкцией и восстановлением объектов водного хозяйства и мелиорации, систем водоснабжения и канализации и других связанных с ними объектов;
- осуществление деятельности в иных направлениях, определенных Уставом.
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