Названы направления деятельности азербайджанского Проектного института водно-мелиоративного комплекса

БАКУ /Trend/ - Определены направления деятельности Проектного института водно-мелиоративного комплекса при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.

Как сообщает Trend, они отражены в уставе структуры, утвержденном Кабинетом министров.

Согласно документу, это следующие направления деятельности:

- осуществлять проектирование объектов водного хозяйства и мелиорации, систем водоснабжения, обработки и водоотведения сточных вод и других связанных с ними объектов на основании утвержденных Агентством смет подведомственных структур и заказов других государственных органов (структур), органов местного самоуправления, а также юридических и физических лиц;

- осуществлять инженерно-изыскательские работы в порядке, предусмотренном законодательством;

- обеспечение развития соответствующей области;

- осуществлять деятельность в иных направлениях, определенных Уставом.

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