Пожар в жилом доме в Баку: эвакуированы 27 человек (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На "горячую линию" МЧС "112" поступила информация о пожаре в доме на улице А. Джалилова в Хатаинском районе Баку.

Как сообщили Trend в пресс-службе МЧС, на территорию немедленно были привлечены силы Государственной противопожарной службы и Бакинского регионального центра МЧС.

При оценке оперативных условий на месте происшествия было установлено, что возгорание произошло в электропроводке в шахте многоквартирного жилого дома и был высокий риск распространения огня.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных пожар удалось в короткие сроки потушить и предотвратить распространение огня.

В рамках мер безопасности силами МЧС были эвакуированы 27 жителей здания, в том числе 6 несовершеннолетних. Пострадавших нет.

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