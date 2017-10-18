Серж Саргсян действует по законам криминального мира - азербайджанский депутат

18 октября 2017 15:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Переговоры с президентом Армении Сержем Саргсяном и его командой никаких результатов не дадут, сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эльман Мамедов.

По его словам, урегулирование нагорно-карабахского конфликта означает конец Саргсяна и его команды.

«Конструктивные переговоры должны привести к урегулированию нагорно-карабахского конфликта, обеспечению территориальной целостности Азербайджана. Если эта проблема будет решена, власть Саргсяна будет уничтожена. Поэтому сколько бы Саргсян ни участвовал в переговорах, после них он говорит другое. Армения не хочет занимать справедливую позицию в переговорах. Саргсян военный преступник. Если военный преступник, который должен находиться в тюрьме, является главой государства, то ничего другого от него ожидать нельзя. Он действует по законам криминального мира, а не в соответствии с нормами международного права. Саргсян, непосредственно участвовавший в Ходжалинском геноциде, сегодня является президентом Армении. Он находится на этой должности благодаря определенным силам», - сказал депутат.

Отметим, что 16 октября в Женеве состоялись переговоры Президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Армении Сержа Саргсяна.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
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