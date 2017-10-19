Азербайджану следует рассчитывать только на себя и свои силы в урегулировании нагорно-карабахского конфликта - вице-премьер

19 октября 2017 20:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта Азербайджану следует рассчитывать только на себя и свои силы, единственной надеждой Азербайджана, в том числе вынужденных переселенцев, в решении этой проблемы является Президент Ильхам Алиев. Об этом в четверг сказал вице-премьер, председатель Госкомитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов

По его словам, урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта является приоритетным вопросом для Азербайджана.

"Главной нашей задачей является решение этого вопроса в скором времени на основе норм и принципов международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана", - сказал председатель госкомитета.

Коснувшись 72-й сессии Генеральной ассамблей ООН, прошедшей в Нью-Йорке, вице-премьер сказал, что озвученные в выступлении президента Армении Сержа Саргсяна необоснованные мысли, как всегда, вызвали смех и стали причиной большой обеспокоенности в самой Армении.

"Этим выступлением президент Армении опозорил себя перед всем мировым сообществом. Зато Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем опирающемся на факты выступлении с трибуны ООН довел до сведения международной общественности информацию о деяниях преступного режима Армении за последние 25 лет", - сказал Гасанов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
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