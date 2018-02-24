The Jerusalem Post : Акт геноцида в Ходжалы – когда наступит момент справедливости?

Есть географические названия, которые обозначают гораздо большее, нежели просто точку на карте. Это - имена деревень и городов, ставших символом жестокости и бесчеловечности - Бабий Яр, Лидица, Орадур, Хатынь, Сонгми. В начале 90-х годов прошлого века этот список пополнился еще одним названием - азербайджанским городом Ходжалы. Об этом во влиятельной израильской англоязычной газете The Jerusalem Post написал известный израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут в своей статье «Акт геноцида в Ходжалы – когда наступит момент справедливости?»

Ссылка: http://www.jpost.com/Blogs/News-from-Arye-Gut/Act-of-genocide-in-Khojaly-When-will-the-moment-of-justice-come-543326

Как пишет автор статьи, Ходжалинский геноцид, совершенный с невероятным зверством, стал одной из страшных трагедий XX века. «Жестокие и беспощадные сцены этой трагедии навсегда останутся шрамом на сердце Азербайджана. Какую цель преследовали армяне, выбирая своей мишенью город Ходжалы?

Кроме целей стратегического характера, они хотели уничтожить Ходжалы как поселение, отражающее историческое и культурное наследие города с древних времен до современного периода. Эта особая культура вошла в историю как Ходжалы-Кедабекская культура XVI века до нашей эры. Здесь обнаружены погребальные памятники - каменные ящики, курганы и некрополи, относящиеся к эпохе поздней бронзы и раннего железа, также имеются архитектурные памятники - круглый склеп (1356-1357 гг.) и мавзолей (XIV век). Во время археологических раскопок были найдены разнотипные украшения из камня, бронзы, кости, предметы быта из керамики и т.д. На одной из бусин, найденных в Ходжалы, начертано имя ассирийского царя Ададнерари (807-788 гг. до н.э). Оккупация Ходжалы уничтожила все памятники культуры Ходжалинского кладбища, считающегося одним из древних захоронений, посредством техники. Это - наглядный пример армянского вандализма, направленный против мировой культуры», – отмечает израильский эксперт.

Арье Гут подчеркивает, что штурм города начался с двухчасового артобстрела, который велся из танков, БТРов и орудий со снарядами «Алазань», установок «Град» и «Ураган», боевой техники 366-го мотострелкового полка бывшей Советской Армии. «Ходжалы был блокирован с трех сторон, вспыхнул пожар, горел почти весь город. Многие мирные жители погибли от снарядов в первые часы штурма.

В штурме Ходжалы принимали активное участие военнослужащие 366-го мотострелкового полка, принадлежащего войскам СНГ. Хотя в начале пресс-центр ОВС СНГ категорично отвергал данный факт. 11 марта 1992 года газета «Красная звезда» подтвердила факт участия 366-го полка в боевых действиях, несмотря на категорические приказы командования. А при эвакуации полка, десантники на выбор проверили несколько военнослужащих и обнаружили у них большие суммы денег, в том числе и в иностранной валюте»,- отмечает Арье Гут.

Автор статьи приводит слова Юрия Гиренко, служившего в начале 1992-го года в 97-ом отдельном инженерном отделении, который подтвердил, что в штурме принимали участие военнослужащие 366-го мотострелкового полка в основном армянской национальности. «Возникает вопрос: почему именно в советском батальоне, который был дислоцированном в горячей точке противостояния между армянами и азербайджанцами, оказались в основном армяне? Ответ яснее белого дня, это было заранее запланировано и обдумано. И надо учесть, что батальон был хорошо вооружен, а у азербайджанских сельчан задолго до нападений собрали всякое оружие, вплоть до охотничьего ружья.

Вернемся к событиям. Армяне полка, собрав солдат, а также добровольцев из других национальностей, приступили к кровавому штурму Ходжалы.

Всего за одну ночь был разрушен и сожжен один из древних населенных пунктов Азербайджана - город Ходжалы. Эта трагедия - злодеяние против всего человечества. Это уже исторический факт, что армянские вооруженные силы и отряды наемников не пощадили фактически никого из ходжалинцев, не успевших покинуть город и его окрестности.

Когда жители Ходжалы попытались покинуть город в 2 часа ночи по коридору шириной от 100 до 300 метров, они немедленно были уничтожены автоматным и пулеметным огнем»,- пишет Арье Гут во влиятельной израильской англоязычной газете The Jerusalem Post.

«В результате зверства армянских вооруженных формирований 613 человек были убиты, 487 человек стали калеками, 1275 мирных жителей - старики, дети, женщины, попав в плен, были подвергнуты невиданным мучениям, истязаниям, оскорблениям и унижениям. Причиной намеренного, массового истребления гражданского населения города Ходжалы было только то, что они все были азербайджанцами. 150 жителей Ходжалы сразу были убиты в восточной части города. Толпа впала в панику. Дорога превратилась в снежное и кровавое месиво, покрытое трупами. Одной части беженцев удалось пересечь реку Гаргар. Мирные жители пытались спрятаться в близлежащих горах, но большинство из них погибло от переохлаждения к утру. В ту ночь невозможно было подсчитать общее количество людей замороженных до смерти. Большинство из них по-прежнему считаются «без вести пропавшими» в соответствии с статистическими отчетами», – отмечает израильский эксперт.

Автор статьи пишет, что после того, как все жители Ходжалы были убиты, взяты в заложники или покинули город, армянские солдаты быстро взяли под свой контроль Ходжалы частичной целью которой было скрыть масштабы резни. «Азербайджанские вертолеты пытались забрать тела, но постоянно попадали под огонь. Большинство погибших перевозилось на транспортных средствах, в основном на грузовиках. Однако местонахождение еще 150 жертв остается неизвестным. Кровавая резня в Ходжалы, учиненная со стороны Армении, противоречила международному праву и нарушила Женевские конвенции и статьи 2, 3, 5, 9 и 17 Декларации прав человека (принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года)»,- подчеркивает Арье Гут

«По дороге громыхали побитые машины с колесами без покрышек, доверху нагруженные коврами, чайниками и кастрюлями,– пишет американский журналист Томас Гольц, – задыхаясь в клубах выхлопных газов и сгибаясь под тяжестью матрасов и железных кроватей, люди пытались обогнать трактора с кузовными прицепами для перевозки хлопка, в которых среди сваленной в кучу одежды сидели чумазые ребятишки и крякающие утки. Замыкали колонну обычно мужчины, которые или сидели верхом на ослах, или вели в поводу впряженных в повозки мулов, а босоногие пастухи сгоняли на обочину перепуганных овец, коров и бычков, которые норовили попасть под колеса проезжающих мимо грузовиков».

По словам Гута, исход азербайджанских беженцев со своей земли был одним из самых массовых в Европе со времен Второй мировой войны. «Страна огней и ее народ оказались в преддверии ада – преданные, обманутые, покинутые...Город Ходжалы был очередным этапом захвата и этнической чистки азербайджанских территорий, создания паники и страха перед шокирующей жестокостью. Это - не только трагедия одного поколения, но и одно из самых страшных преступлений в истории человечества!

Вместе с представителями израильских СМИ я не раз встречался с оставшимися в живых жителями Ходжалы, захваченными вооруженными силами Армении. Поверьте, они рассказали ужасные вещи об армянском варварстве и дикости, о которых даже стыдно писать. Они показывали нам следы пыток», – подчеркивает Арье Гут во влиятельной израильской англоязычной газете The Jerusalem Post.

Затем автор статьи предлагает читателям прочитать свидетельства очевидцев Ходжалинского геноцида.

ОНИ ОБВИНЯЮТ

ЭХО ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СУДЕБ

СВИДЕТЕЛИ ХОДЖАЛИНСКОГО ГЕНОЦИДА

Пилот вертолёта российских ВВС, майор Леонид Кравец: «Я вывозил из Степанакерта раненых и возвращался обратно через Аскеранские ворота. В глаза бросились какие-то яркие пятна на земле. Снизился, и тут мой бортмеханик закричал: «Смотрите, там женщины и дети». Да я и сам уже видел около двухсот убитых, разбросанных по склону, среди которых бродили люди с оружием. Потом мы летали над той местностью, чтобы забрать трупы. С нами был местный капитан милиции. Он увидел там своего четырёхлетнего сына с раздробленным черепом и тронулся рассудком. У другого ребенка, которого мы успели подобрать, прежде чем нас стали обстреливать, была отрублена голова. Изувеченные тела женщин, детей и стариков я видел повсюду. Многие были убиты с близкого расстояния при попытке бежать, у некоторых были обезображены лица».

Бывший мэр Ходжалы Эльман Мамедов: «До середины 80-х Ходжалы был небольшим городком в Нагорном Карабахе. К началу 90-х население стало расти за счет беженцев- азербайджанцев из Армении и турков-месхетинцев из Узбекистана. Когда число жителей дошло до 10 тысяч, Ходжалы стал вторым по численности городом с азербайджанским населением после Шуши в Нагорном Карабахе».

Исай Свирский, заслуженный строитель Азербайджана, гражданин Израиля: «Я один из строителей Ходжалы. Здесь жили мирные счастливые люди, очень гостеприимные, им была чужда национальная вражда. Растили детей, мечтали о светлом будущем, строили дома, дороги, школы, детские сады и ясли. Никогда не думал, что там такое могло случиться».

Рамин Гасанов, беженец из Ходжалы: «Мое детство прошло там, в Ханкенди. Мы вместе с русскими и армянскими детьми ходили в садик, школу, дружили со многими, играли в разные игры. Никогда не подумал бы, что через несколько лет армяне будут резать и убивать нас. А нам было так хорошо вместе. А жаль?!».

Лала Алескерова, беженка из Ходжалы: «Я родилась в Агдаме, у нас было много родственников в Ходжалы. У меня дочка вышла замуж и жила в Ходжалы. Как хорошо они жили, у нас было много знакомых армян, ходили в гости друг к другу. Самые трудные годы Второй мировой войны мы много помогали им, не давали голодать, а как обернулось все. Оказывается, «соседи» наши скрывали свое истинное хищническое лицо».

Асия Абдуллаева, беженка из Армении: «Часть населения Ходжалы, это изгнанные со своих исторических земель в Армении азербайджанцы. Они бежали из Армении, откуда их зверски изгнали. А бедные турки-месхетинцы, сколько земель они поменяли? Разве они виноваты, что нашли новую Родину! Разве они виновны, что родились с другой верой и стали частью Азербайджана».

Дурдане Агаева, связистка из Ходжалы: «Я не имею права молчать. Я живой вышла из армянского плена. Может быть, кто-то обвинит меня за то, что я скажу обо всем откровенно, но если я промолчу, то что произошло со мной может произойти и с моими детьми. То, что испытала я, миновало тех, кто бежали из Ходжалы через лес и сумели спастись. Они видели войну, но не видели армян. Не правы те, кто не рассказывает о происшедшем в полной мере. Наши дети должны знать все, должны знать, кто их враг. Это важно, для того, чтобы победить врага.

Когда началась война и Ходжалы был блокирован, когда мой брат воевал в окопах, я воевала в кабине связиста. Мы воевали всей семьей. Когда началась стрельба, наш сосед дядя Теюб тут же позвал нас к себе в подвал. Где-то в половине одиннадцатого соседка тетя Шаргия с дочерью Ирадой сказали, что вроде стрельба улеглась, пошли домой. Но оказалось, что это армяне пошли на тактическую хитрость, чтобы успокоить людей. Они внезапно начали наступление, чтобы захватить аэродром. Дверь открылась, и показался перепуганный сосед дядя Абдулла, чья семья тоже была с нами: «Чего вы тут собрались? Люди лесом уходят!..».

Когда мы вышли из подвала, все кругом было окрашено в кроваво-красный цвет – это были красные трассирующие очереди. Было страшно. Мы ползком направились в сторону леса. Где было можно, двигались перебежками, а если стрельба была плотная, тогда ползли по снегу. В этот момент пуля попала мне в лодыжку. Теперь бежать я не могла, ползти тоже стало труднее. Дальше – не помню.

Когда очнулась, вокруг кровь, на кустах и на деревьях окровавленные обрывки одежды – видно, люди на бегу срывали с себя, чтобы легче было бежать… Кругом трупы детей, мужчин – видимо-невидимо… Я потеряла сознание ночью, а очнулась уже утром. Мы доползли до места, откуда до Агдамского села Шелли оставалось минут десять пешего хода. Я оглянулась – сзади шел наш Валех, односельчанин, с женой Саадет. Они недавно поженились, Саадет была беременна. У меня на глазах пуля вошла ей прямо в живот, потом еще несколько пуль в разные части тела. Находясь под стрельбой Валех, ударяя руками себя по голове, вопил «Саадет! Саадет!!!», как безумный… Саадет была на год младше меня, 19 лет, а Валех года на три старше. Я подползла ближе и сказала: «Валех, не бойся, она выздоровеет», но он не слышал и только повторял: «Саадет убили, нет больше Саадет!», - и в отчаянии бил себя по голове…

Стала вглядываться в разные стороны, но моих нигде не было – ни мамы, ни братьев, ни бабушки. Пули сыпались дождем. Я отползла в сторону, в рытвину, которую вскопали своими телами бежавшие, ползком искавшие спасения от верной смерти. Я стала оглядываться кругом, и в этот момент заметила впереди, в небольшой ямке брата – весь в крови, лицо вымазано грязью, прислонился к склону. Пуля попала ему в правый бок. Валех был уже неспособен охранять тело жены, приполз следом за мной в ту же рытвину. Еще был один Гамбой, переселенец из Ханкенди, полз к нам с 5-летним сыном. Мы расположились в этой рытвине в ряд: мой брат, я, Валех, а дальше Гамбой с сыном. В такой ситуации мы попали в плен».

Беженка Алмас Хасиева: «Я помню этот гуманитарный коридор. Около тысячи моих земляков, женщин и детей стали объектом мародерства армянских бойцов. Осталась только жизнь, а армяне лишили нас жизни в «свободном коридоре». Лишили нас родных детей, внуков, расстреливая нас в упор около села Нахчиваник. Лишили нас всего, лишили нас Родины!».

Беженка Римма Хатильева: «Когда в кинохронике тех лет, я вижу зарезанные тела отца, матери, родственников, моей ненависти нет предела. В чем мы были виноваты? Где же мировое правосудье? Сколько лет прошло, а убийцы и виновники Ходжалинской резни не наказаны?!».

По мнению автора статьи Арье Гута, сегодня люди, находящиеся во власти в современной Армении, такие как Серж Саргсян (нынешний президент), Сейран Оганян (бывший министр обороны), Роберт Кочарян (бывший президент) и десятки террористов непосредственно организовывали и участвовали в истреблении и этнической чистке азербайджанцев в Нагорный Карабахе, на оккупированных территориях Азербайджана.

«Существуют много материалов и видеодокументов, а также показания свидетелей трагедии, подтверждающие участие вышеупомянутых высокопоставленных должностных лиц Республики Армения в Ходжалинской резне. В отличие от нацистов, которые пытались скрыть свои преступления, некоторые из этих лиц даже не стеснялись давать интервью иностранным СМИ. В этих интервью они оправдывали и хвастались своими варварскими преступными действиями против азербайджанцев в Ходжалы. Никто не забыл слова Сержа Саргсяна: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что мы не поднимем руку на гражданское население. Мы смогли сломать этот стереотип».

Кровавый акт геноцида, совершенный с невероятной жестокостью и варварством в Ходжалы, является одной из самых ужасных трагедий конца 20-го века. Жестокие и беспощадные сцены этой резни всегда останутся неизлечимым шрамом в сердцах азербайджанцев», – подчеркивает израильский эксперт

По мнению Гута, это печаль и боль для мирных азербайджанских граждан, у которых были свои истории, семьи, детство, мечты и будущее, которые были уничтожены в результате этой кровавой резни и акта геноцида, совершенной вооруженными силами Армении. «Однако у родственников жертв акта геноцида в Ходжалы есть одна общая боль: те, кто совершил это ужасное преступление против человечества, не предстали перед международным судом справедливости и остались безнаказанными. В отличие от последствий Второй мировой войны, когда большинство нацистов предстало перед международным судом на Нюрнбергском процессе, идеологи и исполнители массового убийства мирных граждан Азербайджана в Ходжалы свободно живут в современной Республике Армения.

Преступление не должно остаться безнаказанным, и преступники должны понести наказания за организацию и осуществление данного акта геноцида в Ходжалы!

«Мы требуем Справедливости к Ходжалы!» – резюмирует эксперт в области международных отношений Арье Гут во влиятельной израильской англоязычной газете The Jerusalem Post.

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