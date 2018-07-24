ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов

24 июля 2018 09:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 87 раз, сообщает министерство обороны Азербайджана во вторник.

С позиций, расположенных в селах Довех, Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции ВС Азербайджана в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым Газахского района, в Агбулаг, Мунджуглу Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных Немирли, Тагыбейли, Баш Карвенд, Юсифджанлы Агдамского района, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Кюрдляр Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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