МИД России отреагировал на решение Армении объявить Азербайджану условную войну (Эксклюзив)

19 сентября 2018 13:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно быть осуществлено без применения силы, сказали в среду Trend в министерстве иностранных дел России, отвечая на вопрос о влиянии решения парламента Армении об объявлении Азербайджану условной войны в рамках командно-штабных учений «Шант-2018» на процесс решения конфликта.

«Мы неоднократно подчеркивали, что нагорно-карабахское урегулирование должно быть осуществлено без применения силы, исключительно мирным путем. В этой связи полагаем наиболее актуальной задачей фокусировку сторон на активизации переговорного процесса, о которой была достигнута договоренность на саммите по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в Женеве в октябре 2017 года», - сказали в МИД России.

Напомним, что ранее Национальное собрание (парламент) Армении в рамках командно-штабных учений «Шант-2018» приняло решение об объявлении Азербайджану условной войны. Соответствующая информация была размещена на сайте Национального собрания.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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