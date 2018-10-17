Эльмар Мамедъяров: Устойчивое развитие Армении невозможно без построения добрососедских отношений

БАКУ /Trend/ - Азербайджан надеется на достижение большего понимания со стороны руководства Армении в переговорах по нагорно-карабахскому конфликту, сказал в интервью EURACTIV министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Поскольку невозможно достичь устойчивого развития без построения добрососедских отношений. И самое главное - это вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана и возвращение внутренне перемещенных лиц на свои родные земли», - сказал глава МИД.

«Я думаю, что мы достигли прогресса в переговорах даже с предыдущей администрацией, но теперь есть новая администрация, и, возможно, им нужно немного больше времени, чтобы узнать, что происходит в переговорном процессе», - сказал он.

Руководство Армении нуждается в просветительском процессе, чтобы узнать, кто есть кто и что к чему, в том числе и о ходе переговоров, добавил министр.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.