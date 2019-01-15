Спикер Армении пытается убедить остальных в правдивости той лжи, в которую он верит - МИД Азербайджана

15 января 2019 20:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Заявление Арарата Мирзояна во время выступления в парламенте Армении о вымышленной резне армян, высказывание «как нация, исторически столкнувшаяся с насильственными действиями, мы не можем терпеть насилие против какого-либо национального меньшинства» являются безуспешной попыткой армянского спикера убедить остальных в правдивости той лжи, в которую он верит.

Об этом во вторник сказала Trend глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя слова новоназначенного спикера парламента Армении Арарата Мирзояна о том, что «в эти дни в 1990 году в Баку была совершена резня армян».

По ее словам, выступивший с таким заявлением спикер парламента Армении не может не быть в курсе этнической чистки, целенаправленно совершенной в отношении азербайджанцев армянскими националистами за последние два века.

Глава пресс-службы МИД напомнила некоторые кровавые события, совершенные армянами за последние десятилетия.

«В 1988-1991 годах Армения, которой покровительствовали правящие круги Советского Союза, проводила в отношении Азербайджана откровенно захватническую политику, в результате чего были убиты мирные жители, разрушены, разграблены населенные пункты. 18 сентября 1988 года около 15 тысяч азербайджанцев, проживавших в Ханкенди, были насильственно изгнаны из города, и их дома были сожжены. В результате захватнической политики Армении 50 тысяч азербайджанцев только с территории Нагорного Карабаха подверглись геноциду, насилию и изгнанию. В результате этнической чистки за этот период около 250 тысяч азербайджанцев из 185 азербайджанских сел Армении подверглись агрессии и насильственно были изгнаны со своих родных земель. В результате Ходжалинского геноцида, совершенного вооруженными силами Армении в 1992 году в ночь с 25 на 26 февраля, были убиты 613 мирных жителей, среди которых были дети, женщины и пожилые», - добавила Абдуллаева.

Абдуллаева отметила, что в целом в результате захватнической политики Армении более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

«Мы рекомендуем спикеру Армении перед тем, как делать заявления, еще раз обратить внимание на известные исторические события, на их удручающие последствия и делать заявления не во имя разжигания розни между народами, а во имя мира, прогресса и будущего развития в регионе», - отметила глава пресс-службы.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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