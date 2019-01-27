ВС Армении нарушили режим прекращения огня 26 раз за сутки

27 января 2019 10:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 26 раз, сообщает в воскресенье министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Кемерли, Ашагы Аскипара Газахского района, Гаджаллы, Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Джевахирли, Новрузлу Агдамского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Горган, Кюрдляр Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского района.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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