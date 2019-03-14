Мирное решение нагорно-карабахского конфликта обусловлено принципиальной позицией членов СБ ООН - экс-президент Молдовы

14 марта 2019 15:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нагорно-карабахский конфликт не имеет военного решения, сказал в четверг Trend на полях VII Глобального Бакинского форума экс-президент Молдовы Петр Лучинский.

«Я считаю, что для решения данного конфликта необходима принципиальная позиция ООН, США и России, а также нескольких стран, которые также заинтересованы в мирном решении карабахской проблемы», - сказал экс-президент.

Как отметил Лучинский, глобальные политические вызовы напрямую влияют на урегулирование региональных конфликтов.

По словам экс-президента, за последние годы возникли новые замороженные конфликты, однако глобальные игроки не предпринимают никаких шагов для их решения.

«Глобальную политику формируют крупные страны, и, в данном случае, это пять членов Совета безопасности ООН и несколько международных институтов. Очень много общих разговоров, но ни кто не хочет взять на себя ответственность за справедливое решение какой-то региональной проблемы. Лично я считаю, что должны приниматься шаги на уровне ООН», - сказал Лучинский подчеркнув, что ведущие международные организации такого уровня, как ООН, должны дать свои рекомендации по решению конфликтов наподобие нагорно-карабахского конфликта.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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