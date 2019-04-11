Стала известна дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении

11 апреля 2019 12:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна состоится 15 апреля в Москве, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

«Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретятся 15 апреля этого года в Москве с участием министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова», - говорится в сообщении МИД.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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