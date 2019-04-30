ВС Армении обстреляли из пулеметов пограничные пункты Азербайджана

30 апреля 2019 18:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 29-30 апреля подразделения вооруженных сил Армении с различных направлений и в различное время суток многократно подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия пограничные боевые пункты Государственной пограничной службы Азербайджана на государственной границе с Арменией в направлении Газахского района.

Об этом сообщили во вторник Trend в Госпогранслужбе.

Отмечается, что во всех случаях по позициям вооруженных сил Армении был открыт ответный огонь.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Георгий Федоров: Недоверие остаётся главным препятствием на пути решения карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 10:12
ВС Армении 23 раза нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 28 апреля 09:35
В Израиле состоялось мероприятие, посвящённое юбилею Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 25 апреля 22:55
Азербайджан передал ноту протеста МИД Уругвая
Политика 25 апреля 21:07
МИД Азербайджана: Армения подтвердила факт отсутствия третьей стороны в карабахском конфликте
Нагорно-карабахский конфликт 24 апреля 18:53
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции более 20 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 21 апреля 09:28
Лента новостей
Российские и азербайджанские PR-специалисты будут совместно помогать предпринимателям
Бизнес 19:58
В БГУ почтена память выдающгося ученого-офтальмолога Зарифы Алиевой (ФОТО)
Общество 19:47
Названы сроки завершения строительства железной дороги Ляки-Габала (Эксклюзив)
Экономика 19:44
Почти половину активов банковского сектора Казахстана составляют кредиты
Финансы 19:03
В Азербайджане увеличен льготный лимит на потребление газа
Бизнес 19:02
Президент Венесуэлы заявил, что уверен в лояльности военных
Другие страны 18:47
Финрегулятор вновь разрешил азербайджанской СК заключать контракты по ОСАГО
Финансы 18:47
Узбекистан совместно с Китаем реализует крупный проект в угольной промышленности
Бизнес 18:43
Военные США прибыли в Ливию из Туниса
Арабские страны 18:33