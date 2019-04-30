ВС Армении обстреляли из пулеметов пограничные пункты Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 29-30 апреля подразделения вооруженных сил Армении с различных направлений и в различное время суток многократно подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия пограничные боевые пункты Государственной пограничной службы Азербайджана на государственной границе с Арменией в направлении Газахского района.

Об этом сообщили во вторник Trend в Госпогранслужбе.

Отмечается, что во всех случаях по позициям вооруженных сил Армении был открыт ответный огонь.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.