США и впредь будут помогать решению карабахского конфликта мирным путем - помощник госсекретаря США

БАКУ /Trend/ - США и впредь будут помогать решению нагорно-карабахского конфликта мирным путем.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

«США серьезно относятся к своей ответственности в качестве одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Мы рады, что состоялись встречи между сторонами на уровне лидеров и глав МИД. Стороны достигли договоренности по снижению напряженности на линии соприкосновения и случаев нарушения режима прекращения огня. На недавней встрече глав МИД в Москве были достигнуты удовлетворительные соглашения. США в будущем могут провести встречу глав МИД. Что касается следующей встречи, я не могу сказать, что мы определились с местом. Но будьте, уверены, что США серьезно относится к своим обязательствам. Мы хотим поддержать процесс, который приведет к мирному решению конфликта. Мы остаемся привержены стремлению помочь сторонам решить конфликт мирным путем», - сказал он.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.