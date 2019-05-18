Роб Собхани: Конгресс США мог бы помочь положить конец нагорно-карабахскому конфликту

БАКУ/Trend/ - Для мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта имеются новые импульсы, и Конгресс США может сыграть весьма конструктивную роль в сохранении этой тенденции.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в статье генерального директора Caspian Group Holdings Роба Собхани, опубликованной в The Washington Times.

Автор пишет, что члены Конгресса США могли бы помочь положить конец этому 30-летнему конфликту и продвигать американские интересы в стратегически важном регионе.

Он отмечает, что сегодня армянские силы контролируют не только территорию Нагорного Карабаха, но и семь прилегающих районов.

По мнению Собхани, несмотря на то, что между двумя сторонами действует соглашение о прекращении огня, существует возможность эскалации конфликта.

«К счастью, недавние события создали позитивную перспективу для мирного соглашения», - добавил он.

Конгресс, считает Собхани, мог бы подготовить резолюцию, поощряющую сохранение этого импульса.

«Простая резолюция Конгресса, разработанная в сотрудничестве с армянским и азербайджанским кокусами [партийная организационная структура в Конгрессе], послужит мощным сигналом не только для руководства Армении и Азербайджана, но и для народов обеих стран, что Соединенные Штаты полностью привержены справедливому и равноправному решению конфликта», - говорится в статье.

Собхани отметил, что президент Трамп и его внешнеполитическая команда должны знать, что в стремлении к миру члены Конгресса США будут их союзниками.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер:@Lyaman_Zeyn

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