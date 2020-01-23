Продолжается эксгумация останков 11 неопознанных шехидов, захороненных в Имишли (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - По поручению Президента Ильхама Алиева, согласно решению Бакинского военного суда по обращению Госкомиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана к генеральному прокурору, были эксгумированы останки шехидов, погибших в боях при предотвращении наступлений армянских вооруженных соединений в 1993-1994 годах в направлении Физулинского района и захороненных как неопознанные на кладбище «Шеммедли» в Имишлинском районе.

Об этом говорится в сообщении Госкомиссии, сообщает в четверг Trend.

В сообщении подчеркивается, что в процессе эксгумации, проведенном в июле 2019 года Госкомиссией, Республиканской военной прокуратурой и Объединением судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Мминздрава на этом кладбище, где предполагалось захоронение близких 8 семей, были установлены останки 12 неизвестных тел, с которых были взяты образцы.

Представительство Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане оказало техническую и экспертную поддержку процессу.

Проведенная специалистами Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии молекулярно-генетическая экспертиза установила родственную связь «родитель-ребенок» с заявителем Мамедовой Ясамян Вельеддин гызы.

Отец Ясамян Мамедовой - житель Евлахского района Ибрагимов Вельеддин Сахраб оглу (1971), служивший в 702-й воинской части Минобороны, был зарегистрирован в Госкомиссии как пропавший без вести в боях, шедших в Физулинском районе 19 января 1994 года.

Тело шехида Вельеддина Ибрагимова было предано земле на Аллее шехидов в Евлахе по желанию его членов семьи.

В соответствии с военными ритуалами, похороны прошли при участии представителей Службы государственной безопасности, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, Государственной комиссии, членов семьи шехида, представителей общественности, Минобороны, Государственной пограничной службы и представителей СМИ, при организации Исполнительных властей Имишлинского и Евлахского районов.

В Госкомиссии также сообщили, что эксгумация и идентификация останков 11 других лиц, захороненных на кладбища "Шеммедли" в Имишлинском районе, поэтапно продолжается согласно рамочному соглашению, подписанному между Госкомиссией и МККК в 2008 году.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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