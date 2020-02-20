Тело пропавшего без вести азербайджанского военнослужащего эвакуировано с нейтральной территории (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Тело пропавшего без вести азербайджанского военнослужащего Акифа Эльшан оглу Аббасова эвакуировано с нейтральной территории, сказала в четверг Trend руководитель отдела по связям с общественностью Международного комитета Красного Креста (МККК) Илаха Гусейнова.

19 февраля, после обращения и согласия сторон, МККК участвовал в качестве нейтрального посредника в операции по эвакуации тела погибшего военнослужащего с территории на границе Азербайджана с Арменией.

Отметим, что некоторое время назад военнослужащий азербайджанской армии Акиф Эльшан оглу Аббасов пропал без вести. Его тело было обнаружено на границе Азербайджана с Арменией несколько дней назад.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)