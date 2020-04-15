Глава Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана распространил заявление (версия 2)

Нагорно-карабахский конфликт 15 апреля 2020 13:03 (UTC+04:00)
Глава Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана распространил заявление (версия 2)

Первая версия в 12:08

БАКУ/Trend/ - Глава Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев распространил заявление, сообщает в среду Trend со ссылкой на Общину.

"В настоящее время самая большая проблема, с которой столкнулся мир - это не знающая границ пандемия коронавируса. Азербайджан предпринимает необходимые и упреждающие шаги для защиты здоровья и безопасности граждан, а также от социально-экономических последствий этой пандемии", - говорится в заявлении.

Как говорится в обращении, для лечения больных коронавирусом в стране выделены 22 клиники: "В марте в регионах Азербайджана, а точнее в Геранбое, Газахе и Шамкире были открыты 3 новые клиники. Сданная в Баку новая "Ени клиника" на 575 койко-мест также предназначена для лечения больных коронавирусом. В Азербайджане проведены свыше 70 тысяч тестов для диагностики и обследования инфицированных больных".

Гянджалиев отметил, что Армения, держа в плену армянскую общину Нагорного Карабаха на оккупированных азербайджанских землях, не дает ей пользоваться реализуемыми в Азербайджане социальными, экономическими, медицинскими и другими проектами и программами: «Так, несмотря на то, что несколько недель назад азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана сообщала и предупреждала о распространении коронавирусной инфекции на оккупированных территориях, 31 марта 2020 года марионеточный режим Армении, скрыв случаи инфицирования, провел шоу незаконных так называемых «выборов». Вслед за этим, несмотря на признание Арменией распространения инфекции, 14 апреля 2020 года был проведен второй тур шоу т.н. «выборов», вновь поставивших под угрозу жизнь людей. Все это показывает, что простые армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, являются инструментом для грязных политических игр Армении, и жизнь и здоровье проживающих там людей не интересуют Армению. Власти Армении и представители вымышленного режима, ни во что не ставя жизнь проживающих в Карабахе простых членов армянской общины, продолжают препятствовать тому, чтобы они получали лечение как граждане Азербайджана».

Глава азербайджанской общины подчеркнул, что приоритетом политики властей Азербайджана является гражданин страны и защита его интересов.

«Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона очередной раз заявляет, что после вывода армянских войск с оккупированных территорий армянская и азербайджанская общины Нагорного Карабаха будут жить вместе в мирных условиях в рамках признанных на международном уровне границ Азербайджана, и равноправно т пользоваться привилегиями, предоставляемыми гражданам Азербайджана».

Напомним, что что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Турция готовит эвакуацию из-за рубежа граждан на фоне Covid-19
Турция готовит эвакуацию из-за рубежа граждан на фоне Covid-19
Турция увеличивает товарооборот с Таджикистаном
Турция увеличивает товарооборот с Таджикистаном
Минздрав Турции объявил тендер
Минздрав Турции объявил тендер
Loading Bars
Лента новостей
Турция готовит эвакуацию из-за рубежа граждан на фоне Covid-19 Турция 13:48
В Азербайджане готовятся новые предложения для предотвращения бытового насилия Общество 13:47
Турция увеличивает товарооборот с Таджикистаном Турция 13:44
Минздрав Турции объявил тендер Турция 13:42
Не унесенные карантином! Вдохновленные Френком Синатрой, Уитни Хьюстон и Бриллиант Дадашовой (ВИДЕО) Звёздный мир 13:42
В январе-феврале 2020 года сократилось товарооборот Турции с Сирией Турция 13:36
В Баку сохранится ветреная погода Общество 13:35
Минэкономики представило списки налогоплательщиков, получивших финподдержку от государства Финансы 13:31
Обзор основных показателей экономического сотрудничества Грузии и США Бизнес 13:26
В Азербайджане обнародовано расписание школьных телеуроков на завтра Общество 13:24
Бахтияр Алиев: Экономическая мощь и независимость Азербайджана позволяют надежно защищать здоровье и социальные интересы населения Политика 13:22
Капитан самолета "Турецких авиалиний" скончался от коронавируса Турция 13:17
В Туркменистане реализуется проект эффективного использования энергии и ее возобновляемых источников Энергетика 13:10
Турал Гянджалиев: Т.н. «выборы» в оккупированном Нагорном Карабахе еще раз показали, что никто не признает этот режим хунты Политика 13:09
В Еврокомиссии не могут назвать даты открытия внешних границ ЕС Европа 12:49
НБКО Азербайджана продлили срок уплаты задолженностей Финансы 12:47
Минобразования Азербайджана о студентах, учеба которых не будет оплачиваться из госбюджета Общество 12:42
Обновлено программное обеспечение "электронной подписи" ИКТ 12:38
Власти Греции разрешили туроператорам и отелям выдавать ваучеры вместо денег Европа 12:38
Вюсал Гасымлы: Азербайджан борется с пандемией за счет собственных ресурсов Финансы 12:28
Гран-при Азербайджана "Формулы-1" может быть проведен в сентябре Общество 12:26
Тест на коронавирус и судьба фестиваля "ЖАРА" в Баку – EMIN в гостях у Ивана Урганта (ВИДЕО) Звёздный мир 12:24
Из султаната Оман прозвучала азербайджанская композиция в поддержку борьбы с коронавирусом (ВИДЕО) Культура 12:23
Москва занимает жесткую позицию в переговорах с Арменией по газу - российский эксперт Политика 12:16
Интернет-портал госзакупок интегрирован в единую систему ASAN ödəniş ИКТ 12:15
Глава Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана распространил заявление Нагорно-карабахский конфликт 12:08
Футболисты Сумгайыта провели виртуальную тренировку дома (ВИДЕО) Спорт 12:05
В Грузии упростили выдачу кредитов Финансы 12:01
В Азербайджане медработникам роздано более 1500 защитных экранов для лица (ВИДЕО) Общество 12:01
Макрон подтвердил намерение восстановить Нотр-Дам за пять лет Европа 11:59
Центробанк Узбекистана изменил прогноз по инфляции на текущий год Финансы 11:49
Джейхун Мамедов: Азербайджанский опыт по борьбе с пандемией и ее последствиями уже используют ряд других стран Политика 11:49
В Узбекистане резко взлетел курс доллара и евро Финансы 11:41
S&P подтвердило международные рейтинги СК PAŞA Sığorta Экономика 11:35
Американка, первая испытавшая вакцину от коронавируса, сравнила ее с прививкой от гриппа США 11:34
В Туркменистане закроется офис управления «Туркменэнергогурлушык» Энергетика 11:32
В Грузии выявлены еще шесть случаев инфицирования коронавирусом Грузия 11:28
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 11:27
Azeristiliktechizat продлило отопительный сезон в стране на 10 дней Общество 11:23
Обнародовано число жилых объектов, приобретенных гражданами Азербайджана в Турции в январе-марте 2020 года Турция 11:19
Рудоуправление в Казахстане временно приостановит добычу боксита Бизнес 11:16
Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 1111 Армения 11:08
Налоговый комитет Узбекистана начал возвращать НДС налогоплательщикам страны Финансы 11:06
Консорциум TAP AG окажет финансовую помощь Греции, Албании и Италии для борьбы с коронавирусом Энергетика 11:04
Уранодобывающая компания Казахстана привлечет услуги по обслуживанию оборудования Тендеры 11:01
В январе-марте поездки с целью трудоустройства из Турции в Туркменистан сократились Турция 10:57
ООО “Астарачай” о деятельности компании в период особого карантинного режима (ФОТО) Бизнес 10:54
В Баку увеличено число экспресс-автобусов Общество 10:52
Дания первой в Европе открывает школы после введения ограничительных мер из-за пандемии Европа 10:51
Турецкая энергокомпания EÜAŞ реализует около 10 проектов в стране Турция 10:48
В Азербайджане из-за нарушения правил передвижения к ответственности привлечены еще 1 249 человек Общество 10:43
Azexport об объемах экспорта с начала 2020 года Бизнес 10:36
Президент Грузии поблагодарила Президента Азербайджана и азербайджанский народ за солидарность Грузия 10:36
Турция увеличила товарооборот с США почти на $300 млн. Турция 10:29
Узбекистан сократил импорт кожаных изделий из Турции Турция 10:29
Коммерческие банки Узбекистана продолжают поднимать курс доллара Финансы 10:23
Центр интеграции азербайджанцев Грузии оказывает помощь малоимущим семьям в Марнеули Грузия 10:21
В чем причина новой истерии Али Керимли? - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 10:18
Эльшад Мирбашир оглу: Многочисленные обращения в адрес Президента Азербайджана подтверждают, что граждане высоко оценивают проводимые работы Политика 10:17
Расчеты БПЛА Азербайджана выполняют учебно-тренировочные полеты (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:10
Власти Японии арендовали более 1 тыс. отелей для больных COVID-19 с легкими симптомами Другие страны 10:08
Потери авиакомпаний мира превысили прогнозы Транспорт 10:05
С соседями держим дистанцию по договоренности - известный азербайджанский кинооператор, находящийся в Канаде Социум 10:04
В Узбекистане снижена биржевая стоимость местного дизеля Энергетика 10:03
Иран сократил импорт химпродуктов из Турции Турция 10:02
Правительством Азербайджана была проявлена оперативность в решении эпидемиологических проблем - российский эксперт Политика 09:56
В январе-марте 2020 года Турция увеличила экспорт мебели и древесины Турция 09:36
ВС Армении подвергли азербайджанские позиции снайперскому обстрелу Нагорно-карабахский конфликт 09:33
Баку всегда серьезно относится к обязательствам, тем более в рамках международных отношений - российский эксперт Политика 09:33
Золото в Азербайджане подорожало Финансы 09:29
Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 1214 Узбекистан 09:26
Банковское кредитование в регионах Азербайджана выросло Финансы 09:26
Курс маната по отношению к мировым валютам на 15 апреля Финансы 09:22
МВФ сделал прогноз касательно экономического роста Грузии Бизнес 09:11
В Китае за сутки зафиксировали 46 случаев инфицирования коронавирусом Другие страны 08:36
Четыре крупнейших города Грузии закрываются для въезда и выезда Грузия 08:17
Трамп и Макрон обсудили подготовку к конференции G7 и восстановление экономики США 08:00
На севере Филиппин произошло землетрясение Другие страны 07:46
В Китае 11 человек погибли в ДТП с участием микроавтобуса Другие страны 07:19
UFC намерен провести турнир на частном острове в мае Спорт 07:08
Число заражений коронавирусом в Казахстане возросло до 1232 Казахстан 06:53
У берегов Турции произошло землетрясение Турция 06:25
В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 27 тыс. Другие страны 06:13
На фоне пандемии SpaceX перенесла запуск на орбиту очередных 60 интернет-спутников В мире 05:57
Власти Боливии продлили карантин до 30 апреля Другие страны 04:35
Число умерших из-за коронавируса в Москве превысило 100 Россия 04:00
США приостановили взносы в бюджет ВОЗ США 03:24
В Эр-Рияде заявили, что сокращение добычи нефти в мире может превысить 20 млн б/с Арабские страны 02:58
Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд В мире 02:32
Число жертв коронавируса в США превысило 25 тыс. США 02:14
Ильяс Гусейнов: В результате проведенных реформ наша страна уверенно вступает в новый этап развития Политика 01:55
Президент Ильхам Алиев: До конца года не будет сокращена ни одна программа в социальной сфере Политика 01:40
Президент Ильхам Алиев: Реакция всего международного сообщества на надуманные «выборы» в пресловутой «Нагорно-Карабахской республике» еще более усиливает нашу позицию Политика 01:30
Число заразившихся коронавирусом в мире возросло более чем на 71 тыс. В мире 01:25
Президент Ильхам Алиев: Гигантские компании мира хотят работать с Азербайджаном Политика 01:23
Президент Ильхам Алиев: Те, кто отказался от диалога с властью, на протяжении многих лет ведут грязную борьбу не с властью, а с нашим государством, народом Политика 01:21
Президент Ильхам Алиев: Для всех политических сил неприкосновенной должны оставаться одна идея, один вопрос – наша независимость, государственность и государственные интересы Политика 01:08
У губернатора Рио-де-Жанейро обнаружили коронавирус Другие страны 01:04
Президент Ильхам Алиев: Мы видим, что, проводя параллельно политические и экономические реформы, действительно можем добиться больших успехов Политика 01:00
Президент Ильхам Алиев: Мы должны предпринимать шаги так, чтобы обеспечить экономическую, макроэкономическую стабильность Политика 00:56
Все новости