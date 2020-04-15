Глава Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана распространил заявление (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Глава Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев распространил заявление, сообщает в среду Trend со ссылкой на Общину.

"В настоящее время самая большая проблема, с которой столкнулся мир - это не знающая границ пандемия коронавируса. Азербайджан предпринимает необходимые и упреждающие шаги для защиты здоровья и безопасности граждан, а также от социально-экономических последствий этой пандемии", - говорится в заявлении.

Как говорится в обращении, для лечения больных коронавирусом в стране выделены 22 клиники: "В марте в регионах Азербайджана, а точнее в Геранбое, Газахе и Шамкире были открыты 3 новые клиники. Сданная в Баку новая "Ени клиника" на 575 койко-мест также предназначена для лечения больных коронавирусом. В Азербайджане проведены свыше 70 тысяч тестов для диагностики и обследования инфицированных больных".

Гянджалиев отметил, что Армения, держа в плену армянскую общину Нагорного Карабаха на оккупированных азербайджанских землях, не дает ей пользоваться реализуемыми в Азербайджане социальными, экономическими, медицинскими и другими проектами и программами: «Так, несмотря на то, что несколько недель назад азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана сообщала и предупреждала о распространении коронавирусной инфекции на оккупированных территориях, 31 марта 2020 года марионеточный режим Армении, скрыв случаи инфицирования, провел шоу незаконных так называемых «выборов». Вслед за этим, несмотря на признание Арменией распространения инфекции, 14 апреля 2020 года был проведен второй тур шоу т.н. «выборов», вновь поставивших под угрозу жизнь людей. Все это показывает, что простые армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, являются инструментом для грязных политических игр Армении, и жизнь и здоровье проживающих там людей не интересуют Армению. Власти Армении и представители вымышленного режима, ни во что не ставя жизнь проживающих в Карабахе простых членов армянской общины, продолжают препятствовать тому, чтобы они получали лечение как граждане Азербайджана».

Глава азербайджанской общины подчеркнул, что приоритетом политики властей Азербайджана является гражданин страны и защита его интересов.

«Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона очередной раз заявляет, что после вывода армянских войск с оккупированных территорий армянская и азербайджанская общины Нагорного Карабаха будут жить вместе в мирных условиях в рамках признанных на международном уровне границ Азербайджана, и равноправно т пользоваться привилегиями, предоставляемыми гражданам Азербайджана».

Напомним, что что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)