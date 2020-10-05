Грузинский эксперт: Убийства мирных жителей — давняя традиция Армении

БАКУ /Trend/ - Убийства мирных жителей — давняя традиция Армении, сказал Trend президент "Международного центра изучения геоистории и геополитики Кавказа" Гурам Мархулия.

По словам эксперта, Армения, нарушая все нормы международного права, начала бомбить индустриальный город Азербайджана Мингячевир, а также Гянджу — второй по величине и один из самых древних городов страны.

"Вооруженные силы Армении грубо нарушают принципы и нормы международного права, положения Женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов к ним. Они не видят разницы между фронтом и тылом, не отличают мирное население от солдат, убивают женщин, детей и стариков. Это терроризм, жестокость и бесчеловечность, кровавое преступление, не укладывающееся в законы войны", - сказал эксперт.

По его словам, ведь даже в древние времена война имела свои законы, раненым во время боевых действий оказывалась медицинская помощь, древние племена заранее предупреждали друг друга о начале боевых действий. Зато в 21 веке Армения бесцеремонно бомбит мирные азербайджанские города.

"Основная причина в том, что правительство Армении до сих пор остается безнаказанным. Безнаказанность сделала Армению еще более разнузданной, побуждает совершать ужасные кровавые преступления против человечности", - считает эксперт.

Как отметил Мархулия, армяне, терпят поражения на поле боя и отступая совершают чудовищные поступки — обстреливают мирное население Азербайджана.

«Главный вопрос сейчас в том, как международное сообщество, ООН и другие международные организации отреагируют на это. Если они будут хранить молчание, руководство Азербайджана будет вынуждено предпринять адекватные шаги, и оно имеет на это право», - сказал Мархулия.

По словам эксперта, в грузинском регионе Джавахети армяне регистрируются «добровольцами» , чтобы воевать в Карабахе. Однако этих фактически террористов не пропускают через грузино-армянскую границу. Кроме того, Грузия запрещает и отправку в Карабах «гуманитарной помощи, собранной по инициативе молодежи Джавахети».



"Безусловно, Грузия поддерживает Азербайджан. Да, и Армения, и Азербайджан – соседи Грузии. Но грузинское общество всецело на стороне Азербайджанского государства", - отметил экспорт.

Отметим, что утром 4 октября ВС Армении подвергли ракетному обстрелу город Гянджа. В тот же день вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по промышленному городу Мингячевир. Кроме того, по районам Хызы и Абшерон были выпущены две ракеты средней дальности.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)