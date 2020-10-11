Обстрел Гянджи со стороны Армении равнозначен гитлеровским бомбардировкам Варшавы в 1939 году - Питер Тейс

БАКУ/ Trend/ - Обстрел Гянджи армянскими вооруженными силами сегодня приравнивается к бомбардировке Гитлером во время осады Варшавы в 1939 году.

Об этом сказал Trend американский эксперт в области европейской политики Питер Тейс.

«Несмотря на двустороннюю договоренность об объявлении прекращения огня гуманитарного характера в 12:00, 10 октября вооруженные силы Армении, в духе террористической философии официального Еревана, нарушили режим прекращения огня. В тот же день различные азербайджанские города подверглись артиллерийскому обстрелу вооруженными силами Армении. Рано утром 11 октября город Гянджа снова подвергся обстрелу армянскими ракетами и кассетными боеприпасами», - сказал он.

Тейс подчеркнул, что все эти бесчеловечные действия и провокации Армении в очередной раз подчеркивают важность освобождения от оккупации суверенной территории Азербайджана военным путем.

«Неудивительно, что страны Европейского Союза, Парламентская ассамблея Совета Европы, Совет Европы и Государственный департамент США полностью отсутствуют в политическом и мирном решении этого серьезного кризиса. Я убежден, что Европа столкнется с геополитическими последствиями в предстоящие месяцы, если не будет действовать быстро, осудив автократическое руководство Еревана, террористические акты и пуск ракет по крупнейшим городам Азербайджана и уязвимым гражданским целям. Европейские державы и Вашингтон держатся на тревожной дистанции от региона Южного Кавказа, и их действия не скоординированы. А официальные заявления носят общий, двусмысленный и бесполезный характер», - сказал эксперт.

В ситуации индифферентности международного сообщества к убийствам невинных людей в Азербайджане в результате атак со стороны Армении, последовательные действия Вооруженных сил Азербайджана - единственный путь к сдерживанию террористической угрозы со стороны Армении и обеспечению мира и стабильности в Европе и на Кавказе, - резюмировал Тейс.

Отметим, что в результате ракетного обстрела со стороны ВС Армении в два часа ночи 11 октября жилого многоквартирного здания в Гяндже - отдаленном от зоны боевых действий втором по величине городе Азербайджана, погибли девять человек, включая четырех женщин.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn