Никакая провокация армян нас не запугает - пострадавший от ракетного обстрела житель Гянджи

БАКУ /Trend/ - Никакая провокация армян жителей Гянджи запугать не сможет.

Об этом сказал Trend гянджинец Руфат Аллахвердиев, получивший ранение в результате ракетного обстрела армянскими вооруженными силами жилых домов в Гяндже.

"Было 2 часа ночи, мы проснулись от звуков взрывов, все произошло мгновенно. Мы ничего не могли сделать. Мы просто ждали, когда наш дом рухнет, кто выживет, кто погибнет. Будучи ранен, я чудом выжил. Сейчас нам государством предоставлено место проживания. Некоторые наши соседи погибли, некоторые получили ранения. Но несмотря на это, никакая провокация армян запугать жителей Гянджи не сможет. Азербайджанский народ всегда был и остается храбрым".

Аллахвердиев сказал, что каждый день с фронта приходят хорошие новости: "У гянджинцев высокий моральный дух. Нас не напугать, мы готовы создать отдельный батальон из Гянджи. Уверены, что наши земли вскоре будут полностью освобождены от армянских оккупантов".

Отметим, что 11 октября, примерно в 02:00, ракетному обстрелу армянских вооруженных сил подвергся находящийся вне зоны ведения боевых действий второй по величине город Азербайджана - Гянджа. По последним данным, в результате ракетного обстрела многоквартирного жилого здания в центре города погибли 10 мирных жителей, включая четырех женщин. Тяжело ранены 34 мирных жителя, среди которых 16 женщин и 6 детей.

(Автор: Самир Али)