Малайзия глубоко обеспокоена эскалацией ситуации внутри и за пределами зоны нагорно-карабахского конфликта - посол

БАКУ /Trend/ - Малайзия поддерживает суверенитет, территориальную целостность и нерушимость границ Азербайджанской Республики, сказал Trend посол Малайзии в Азербайджане Юбазлан бин Юсоф.

«От имени правительства Малайзии я хочу выразить наше глубокое сожаление по поводу гибели мирных жителей в Гяндже. Я также хотел бы выразить наши глубочайшие соболезнования семьям погибших. Я внимательно следил за развитием конфликта с момента начала столкновений 27 сентября 2020 года. Мы глубоко обеспокоены нынешней ситуацией и эскалацией насилия внутри и за пределами зоны конфликта, которая подвергает опасности ни в чем не повинных мирных жителей. Все цивилизованные страны, в том числе Малайзия, выступают против нападений на мирных жителей и гражданские объекты», - сказал Юсоф.

Юсоф подчеркнул, что Малайзия присоединяется к другим странам в их призывах к мирному урегулированию конфликта и настоятельно призывает заинтересованные стороны продолжать отдавать приоритет мирному урегулированию конфликта посредством диалога и дипломатии.

«В этом контексте Малайзия поддерживает все усилия, направленные на поиск мирного урегулирования конфликта на основе международного права, включая соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН. Малайзия твердо придерживается принципов, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций. По этой причине Малайзия поддерживает суверенитет, территориальную целостность и нерушимость границ Азербайджанской Республики», - сказал он.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева. )