ВС Армении были принуждены отступить в разных направлениях фронта - минобороны
БАКУ /Trend/ - В ночь с 14 на 15 октября обстановка на линии фронта в направлении Агдере-Агдам и Физули-Гадрут-Джабраил оставалась напряженной.
Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана, ночью подразделения вооруженных сил Армении пытались атаковать позиции азербайджанской армии на некоторых направлениях фронта.
"В результате успешных действий наших войск противная сторона понесла большие потери и была принуждена отступить в разных направлениях фронта", - говорится в сообщении министерства.
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