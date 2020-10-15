ВС Армении были принуждены отступить в разных направлениях фронта - минобороны

БАКУ /Trend/ - В ночь с 14 на 15 октября обстановка на линии фронта в направлении Агдере-Агдам и Физули-Гадрут-Джабраил оставалась напряженной.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана, ночью подразделения вооруженных сил Армении пытались атаковать позиции азербайджанской армии на некоторых направлениях фронта.

"В результате успешных действий наших войск противная сторона понесла большие потери и была принуждена отступить в разных направлениях фронта", - говорится в сообщении министерства.